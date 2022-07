Woodcock scende in campo e si candida come indipendente per il prossimo Csm Tremano le correnti

(Di lunedì 18 luglio 2022)ine sialle prossime elezioni del Consiglio superiore della magistratura che si terranno il 18 e 19 settembre per rinnovare completamente l’intero organo di autogoverno delle toghe. Occasione, quella, in cui giudici e pubblici ministeri sperano di riuscire a voltare pagina dopo anni di veleni e dossier nati sulla scia dello scandalo dell’ex consigliere Luca Palamara. Una partita delicata a cui ha annunciato di voler partecipare anche il pubblico ministero Henry Johnin qualità dito consigliere “svincolato da qualsiasi corrente”. Pur presentandosi, il magistrato ha tenuto a precisare che “questo non comporta affatto da parte mia un giudizio negativo sull’associazionismo nelle sue ...

Pubblicità

LA NOTIZIA

...per crossare ma rientra quasi sempre verso il centro cercando lo scambio con Tony, il mio ... Ad Highburyun silenzio irreale rotto solo dalle grida di gioia dei duecento o poco più ...Quirinale 2022 - La quarta chiama Colle, la carica dei 505. Il quorum oggi, il nome ancora non c'è Verso il conclave - L'attesa per il vertice tra i leader, trattativa ... pm Henry John. ... Woodcock scende in campo e si candida al Csm