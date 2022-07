Wärtsilä, tutte le forze politiche aderiscono al corteo di giovedì con i sindacati per fermare la chiusura del sito di San Dorligo della Valle (Di lunedì 18 luglio 2022) Senza alcuna divisione di parte, il Friuli Venezia Giulia si schiera a fianco dei lavoratori dell’azienda Wärtsilä, dopo la chiusura annunciata dalla proprietà finlandese. Lo ha ribadito un incontro che si è tenuto nella sede della Regione, intanto tutte le forze politiche hanno dato la loro adesione alla manifestazione proclamata per giovedì pomeriggio in piazza Unità a Trieste dalle segreterie provinciali Cgil, Cisl e Uil. In gioco ci sono i 451 posti di lavoro dei dipendenti della società che produce motori diesel e qualche altro centinaio di lavoratori dell’indotto. Nel frattempo il sindaco di San Dorligo della Valle, dove ha sede lo stabilimento, sta valutando l’opportunità di vietare l’accesso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Senza alcuna divisione di parte, il Friuli Venezia Giulia si schiera a fianco dei lavoratori dell’azienda, dopo laannunciata dalla proprietà finlandese. Lo ha ribadito un incontro che si è tenuto nella sedeRegione, intantolehanno dato la loro adesione alla manifestazione proclamata perpomeriggio in piazza Unità a Trieste dalle segreterie provinciali Cgil, Cisl e Uil. In gioco ci sono i 451 posti di lavoro dei dipendentisocietà che produce motori diesel e qualche altro centinaio di lavoratori dell’indotto. Nel frattempo il sindaco di San, dove ha sede lo stabilimento, sta valutando l’opportunità di vietare l’accesso di ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Wärtsilä, tutte le forze politiche aderiscono al corteo di giovedì con i sindacati per fermare la chiusura del sito di… - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Wärtsilä, tutte le forze politiche aderiscono al corteo di giovedì con i sindacati per fermare la chiusura del sito di… - fattoquotidiano : Wärtsilä, tutte le forze politiche aderiscono al corteo di giovedì con i sindacati per fermare la chiusura del sito… - RoIaccarino : RT @FIMCislStampa: #Benaglia ?? #Wärtsilä annuncia il trasferimento di tutte le attività produttive sui motori navali da Trieste in Finlandi… - ignimoki : RT @FIMCislStampa: #Benaglia ?? #Wärtsilä annuncia il trasferimento di tutte le attività produttive sui motori navali da Trieste in Finlandi… -

Il gruppo Wärtsilä ferma la produzione nell'impianto triestino ...dell'impatto che questa decisione avrà sulle persone e sulle loro famiglie e ci impegniamo fin da subito a collaborare con le organizzazioni sindacali e le Istituzioni per individuare tutte le ... Smact, rinnovato il Consiglio di gestione: Alessandro Beghi nuovo presidente ... nonostante tutte le difficoltà legate al periodo della pandemia. Penso innanzitutto alla rete di ... Gian Luca Foresti, Università degli Studi di Udine; Gianluigi Morselli, Wärtsilä Italia e Angelo ... ...dell'impatto che questa decisione avrà sulle persone e sulle loro famiglie e ci impegniamo fin da subito a collaborare con le organizzazioni sindacali e le Istituzioni per individuarele ...... nonostantele difficoltà legate al periodo della pandemia. Penso innanzitutto alla rete di ... Gian Luca Foresti, Università degli Studi di Udine; Gianluigi Morselli,Italia e Angelo ...