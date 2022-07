Voucher centri estivi a Pomezia: 710 famiglie ammesse al contributo economico (Di lunedì 18 luglio 2022) Pomezia – Sono 710 le famiglie che quest’anno usufruiscono del contributo economico per le rette dei centri estivi. Il contributo integrativo sarà erogato per il periodo dal 13 giugno 2022 al 2 settembre 2022, fino a un massimo di quattro settimane ed è riconosciuto ai minori fino ai 17 anni. “Rispetto allo scorso anno è quasi raddoppiato il numero delle famiglie che si sta avvalendo dei Voucher centri estivi. – sottolinea il sindaco Adriano Zuccalà -. Un aumento della platea dei beneficiari che conferma il nostro impegno a sostegno delle famiglie, nel conciliare vita familiare e lavoro nel periodo estivo. Parliamo di un aiuto economico importante per i genitori che ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 luglio 2022)– Sono 710 leche quest’anno usufruiscono delper le rette dei. Ilintegrativo sarà erogato per il periodo dal 13 giugno 2022 al 2 settembre 2022, fino a un massimo di quattro settimane ed è riconosciuto ai minori fino ai 17 anni. “Rispetto allo scorso anno è quasi raddoppiato il numero delleche si sta avvalendo dei. – sottolinea il sindaco Adriano Zuccalà -. Un aumento della platea dei beneficiari che conferma il nostro impegno a sostegno delle, nel conciliare vita familiare e lavoro nel periodo estivo. Parliamo di un aiutoimportante per i genitori che ...

