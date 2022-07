Volley, Paola Egonu firma un record del mondo! La schiacciata più potenta e veloce della storia (Di lunedì 18 luglio 2022) Paola Egonu ha firmato un nuovo record del mondo nel corso della Finale della Nations League 2022 di Volley femminile, vinta ieri dall’Italia contro il Brasile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte con un secco 3-0 ad Ankara (Turchia) e l’opposto, premiata come miglior giocatrice dell’intero torneo (MVP), ci ha messo puntualmente lo zampino. La giocatrice più forte del mondo ha fatto registrare l’attacco più potente della storia della pallavolo, ratificato in maniera ufficiale dalla Federazione Internazionale. Paola Egonu ha piazzato una sassata all’esorbitante velocità di 112,7 km/h e ha così tolto il primato alla sua grande rivale, la serbia Tijana Boskovic, che agli Europei 2021 ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022)hato un nuovodel mondo nel corsoFinaleNations League 2022 difemminile, vinta ieri dall’Italia contro il Brasile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte con un secco 3-0 ad Ankara (Turchia) e l’opposto, premiata come miglior giocatrice dell’intero torneo (MVP), ci ha messo puntualmente lo zampino. La giocatrice più forte del mondo ha fatto registrare l’attacco più potentepallavolo, ratificato in maniera ufficiale dalla Federazione Internazionale.ha piazzato una sassata all’esorbitante velocità di 112,7 km/h e ha così tolto il primato alla sua grande rivale, la serbia Tijana Boskovic, che agli Europei 2021 ...

