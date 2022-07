Volley, Paola Egonu batte il record di schiacciata: è la più veloce con 112,7 kmh (Di lunedì 18 luglio 2022) Una schiacciata fulminea e quella palla velocissima a rimbalzare o schizzare in campo, imprendibile per le avversarie, è stata uno dei colpi decisivi messi a segno dalla Nazionale di Volley al recente Nations League vinto dall’Italia. Paola Egonu, l’icona della pallavolo italiana, è entrata nel libro dei primati della disciplina e dello sport del suo cuore. Anche nella pallavolo si registrano i record mondiali e lo ha fatto proprio la Egonu con una schiacciata da 112,7 kmh in partita contro il Brasile. E l’azzurra non ha portato a casa soltanto il trofeo internazionale insieme alle compagne (leggi qui), vinto per la prima volta dall’Italdonne, ma anche il primato mondiale. non sono terminati i premi per lei in competizione. Ha anche ricevuto il riconoscimento come ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 luglio 2022) Unafulminea e quella palla velocissima a rimbalzare o schizzare in campo, imprendibile per le avversarie, è stata uno dei colpi decisivi messi a segno dalla Nazionale dial recente Nations League vinto dall’Italia., l’icona della pallavolo italiana, è entrata nel libro dei primati della disciplina e dello sport del suo cuore. Anche nella pallavolo si registrano imondiali e lo ha fatto proprio lacon unada 112,7 kmh in partita contro il Brasile. E l’azzurra non ha portato a casa soltanto il trofeo internazionale insieme alle compagne (leggi qui), vinto per la prima volta dall’Italdonne, ma anche il primato mondiale. non sono terminati i premi per lei in competizione. Ha anche ricevuto il riconoscimento come ...

Pubblicità

repubblica : Volley, Paola Egonu nella storia: schiacciata a 112,7 km/h, e' record mondiale - giusmo1 : Paola #Egonu, schiacciata a 112,7 km/h: record mondiale - annaBusca : RT @LalaHu9: Nel frattempo ad Ankara… le azzurre del volley hanno battuto 3-0 il Brasile, vincendo per la prima volta la Nations League.… - DoctorBrs : RT @PBerizzi: 'Per il razzismo, sono arrivata a odiare il Veneto'. Paola Egonu, stella della nazionale italiana di volley. Benvenuti nel Be… - SalvatoreCarci4 : RT @PBerizzi: 'Per il razzismo, sono arrivata a odiare il Veneto'. Paola Egonu, stella della nazionale italiana di volley. Benvenuti nel Be… -