Volley | Nations League 2022 | i convocati dell’Italia per la Final Eight I Campioni d’Europa giocano a Bologna!

(Di lunedì 18 luglio 2022) Fefé De Giorgi ha diramato le convocazioni per ladelladimaschile, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna dal 20 al 24 luglio. La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nella fase preliminare con 10 vittorie in 12 partite disputate ed esordirà mercoledì 20 luglio (ore 21.00), fronteggiando l’Olanda in un appassionante quarto die. Ipartiranno con i favor del pronostico e inseguiranno la qualificazione alla semie, dove eventualmente affronterebbero la vincente del confronto tra Francia e Giappone. Il tecnico pugliese ha chiamato agli ordini 14 azzurri, non ci sono sorprese della vigilia e si tratta della rosa che ha disputato l’ultima ...

Pubblicità

RaiSport : Domenica senza precedenti per il Volley italiano, 4 su 4: vittoria nella Volleyball Nations League F; Europei U18 e… - RaiNews : L'Italia ha vinto la Volleyball Nations League: in finale ha battuto il Brasile con un netto 3-0. #VNL2022… - Agenzia_Ansa : Le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile argento olimpico 3-0 nella finalissima di Volleyball Nat… - pmm131x : Piuttosto che parlare della Caporetto di A.Pedulla, perché oggi è stata la sua Istanbul, la sua Perugia, il suo 5 M… - leonenemeo : RT @perchetendenza: #VNL2022: Perché le Azzurre hanno battuto 3-0 il Brasile (25-23, 25-22, 25-22) e hanno vinto la Volley Nations League p… -

Non solo il titolo in, il premio di MVP e di miglior opposto del torneo e altri 21 punti contro il Brasile. Il fenomeno delazzurro e mondiale ha suggellato la sua finale anche con una portentosa schiacciata ...Le azzurre delnon festeggiano solo il trionfo allaLeague contro il Brasile , ma anche il record mondiale di Paola Egonu . La schiacciatrice infatti, è stata premiata come Mvp e miglior opposta della ...Fefé De Giorgi ha diramato le convocazioni per la Final Eight della Nations League 2022 di volley maschile, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna dal 20 al 24 luglio. La nostra Nazionale ha ...Domenica di gioia per la squadra italiana Under21 che ha vinto i Campionati Europei nella città di Cerignola. Le Azzurrine hanno sconfitto 3-2 la Serbia. Medaglia di bronzo per la Turchia.