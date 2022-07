Volley. Italia-Brasile 3-0: le Azzurre vincono la Nations League (Di lunedì 18 luglio 2022) Vittoria netta. L’Italia femminile di Davide Mazzanti è la più forte! Le Azzurre, dopo Cina e Turchia, battono anche il Brasile 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) e vincono per la prima volta la Volleyball Nations League. Ad Ankara, davanti ad 11 mila spettatori, le Azzurre giocano la migliore partita dell’estate e battono il Brasile che aveva sempre castigato le Azzurre in finale quando la competizione si chiamava World Grand Prix. Paola Egonu è ancora la migliore delle Azzurre e, durante la finale, ha schiacciato la palla più veloce di sempre: 112,7 km/h. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 18 luglio 2022) Vittoria netta. L’femminile di Davide Mazzanti è la più forte! Le, dopo Cina e Turchia, battono anche il3-0 (25-23, 25-22, 25-22) eper la prima volta laball. Ad Ankara, davanti ad 11 mila spettatori, legiocano la migliore partita dell’estate e battono ilche aveva sempre castigato lein finale quando la competizione si chiamava World Grand Prix. Paola Egonu è ancora la migliore dellee, durante la finale, ha schiacciato la palla più veloce di sempre: 112,7 km/h.

