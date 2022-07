Volley femminile, l’Italia ipoteca la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024! Valanga di punti nel ranking con la vittoria in Nations League… (Di lunedì 18 luglio 2022) l’Italia ha vinto la Nations League 2022 di Volley femminile, rendendosi protagonista di una cavalcata sontuosa nel prestigioso torneo internazionale itinerante: 10 vittorie su 12 partite disputate nella fase preliminare, poi un dominio totale nella Final Eight travolgendo nell’ordine Cina, Turchia e Brasile. Le Campionesse d’Europa hanno mostrato i muscoli in maniera perentoria, dimostrando di essere entrate in una nuova dimensione, acquisendo ancora più consapevolezza nei propri mezzi e giganteggiando sotto ogni punto di vista, risultando particolarmente continue e toniche in tutti i fondamentali. Le ragazze del CT Davide Mazzanti sono riuscite a imporsi in questa manifestazione (ex World Grand Prix) per la prima volta nella storia e hanno rafforzato il terzo posto nel ranking FIVB. ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022)ha vinto laLeague 2022 di, rendendosi protagonista di una cavalcata sontuosa nel prestigioso torneo internazionale itinerante: 10 vittorie su 12 partite disputate nella fase preliminare, poi un dominio totale nella Final Eight travolgendo nell’ordine Cina, Turchia e Brasile. Le Campionesse d’Europa hanno mostrato i muscoli in maniera perentoria, dimostrando di essere entrate in una nuova dimensione, acquisendo ancora più consapevolezza nei propri mezzi e giganteggiando sotto ogni punto di vista, risultando particolarmente continue e toniche in tutti i fondamentali. Le ragazze del CT Davide Mazzanti sono riuscite a imporsi in questa manifestazione (ex World Grand Prix) per la prima volta nella storia e hanno rafforzato il terzo posto nelFIVB. ...

