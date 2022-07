Volley, chi sono gli azzurri campioni d’Europa U18 e dove giocano. Spiccano Barotto, Magliano e Bristot (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Italia ha vinto gli Europei Under 18 di Volley maschile. Gli azzurri sono riusciti a sconfiggere la Francia in finale e a conquistare l’ambito titolo continentale di categoria. Un successo di squadra, conquistato da ragazzi che potrebbero regalarsi soddisfazioni anche nel prossimo futuro. Diamo uno sguardo ai campioni d’Europa e a dove giocheranno nella prossima stagione. Gli elementi che si sono messi maggiormente in luce sono l’opposto Tommaso Barotto, gli schiacciatori Lorenzo Magliano e Alessandro Bristot, il palleggiatore Luca Pozzebon, il centrale Pardo Mati. sono stati i Diavoli Rosa di Brugherio (formazione di Serie A3) a prestare il maggior numero di giocatori: oltre al già ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Italia ha vinto gli Europei Under 18 dimaschile. Gliriusciti a sconfiggere la Francia in finale e a conquistare l’ambito titolo continentale di categoria. Un successo di squadra, conquistato da ragazzi che potrebbero regalarsi soddisfazioni anche nel prossimo futuro. Diamo uno sguardo aie agiocheranno nella prossima stagione. Gli elementi che simessi maggiormente in lucel’opposto Tommaso, gli schiacciatori Lorenzoe Alessandro, il palleggiatore Luca Pozzebon, il centrale Pardo Mati.stati i Diavoli Rosa di Brugherio (formazione di Serie A3) a prestare il maggior numero di giocatori: oltre al già ...

