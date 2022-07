Volley, calendario Nations League Bologna 2022: orari, programma, tv, streaming, tabellone dai quarti alla finale (Di lunedì 18 luglio 2022) La Final Eight della Nations League 2022 di Volley maschile andrà in scena a Bologna dal 20 al 24 luglio. Le migliori otto formazioni della fase preliminare si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta, che assegnerà il prestigioso torneo internazionale itinerante. L’Italia ha conquistato con merito la testa di serie numero 1 ed esordirà davanti al pubblico amico fronteggiando i Paesi Bassi. I Campioni d’Europa hanno tutte le carte in regola per cercare il colpaccio contro gli oranges e meritarsi l’accesso alla semifinale dove attenderanno la vincente dello scontro tra Francia e Giappone, le uniche due squadre in grado di batterli in questa competizione. Dall’altra parte del tabellone, invece, sono previsti altri due confronti molto ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) La Final Eight delladimaschile andrà in scena adal 20 al 24 luglio. Le migliori otto formazioni della fase preliminare si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta, che assegnerà il prestigioso torneo internazionale itinerante. L’Italia ha conquistato con merito la testa di serie numero 1 ed esordirà davanti al pubblico amico fronteggiando i Paesi Bassi. I Campioni d’Europa hanno tutte le carte in regola per cercare il colpaccio contro gli oranges e meritarsi l’accessosemidove attenderanno la vincente dello scontro tra Francia e Giappone, le uniche due squadre in grado di batterli in questa competizione. Dall’altra parte del, invece, sono previsti altri due confronti molto ...

