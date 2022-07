Virus contro batterio, così una epidemiologa Usa ha salvato il marito da una malattia resistente agli antibiotici (Di lunedì 18 luglio 2022) Non è come la storia dell’olio di Lorenzo, quando due genitori realizzarono una miscela in grado di dare sollievo al figlio affetto da una rara distrofia, ma un po’ la ricorda. In questo caso a spingere Steffanie Strathdee, epidemiologa e dirigente del dipartimento di scienze mediche globali dell’Università della California a San Diego, a cercare una soluzione è stato l’amore verso il marito Tom Patterson, psichiatra, in gravissime condizioni perché attaccato da batterio resistente agli antibiotici contratto durante una vacanza sul Nilo. L’Iraqbacter è stato così soprannominato perché ci sono stati negli anni scorsi moltissimi casi tra i militari Usa di stanza in Iraq, in realtà il suo nome scientifico è Acinetobacter baumannii e non c’è farmaco che lo contrasti. What ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Non è come la storia dell’olio di Lorenzo, quando due genitori realizzarono una miscela in grado di dare sollievo al figlio affetto da una rara distrofia, ma un po’ la ricorda. In questo caso a spingere Steffanie Strathdee,e dirigente del dipartimento di scienze mediche globali dell’Università della California a San Diego, a cercare una soluzione è stato l’amore verso ilTom Patterson, psichiatra, in gravissime condizioni perché attaccato dacontratto durante una vacanza sul Nilo. L’Iraqbacter è statosoprannominato perché ci sono stati negli anni scorsi moltissimi casi tra i militari Usa di stanza in Iraq, in realtà il suo nome scientifico è Acinetobacter baumannii e non c’è farmaco che lo contrasti. What ...

