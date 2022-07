Video suora Napoli interrompe bacio | chi sono le due ragazze che si baciano? Si tratta di due attrici di Mare Fuori! Nome e FOTO

(Di lunedì 18 luglio 2022) In queste ore circola in rete undi unache, nel centro di, ha interrotto ilfra due: le protagoniste della vicendaduedella fictionFuori. Ma come si chiamano? Leggi anche: Bottega Veneta Firenze cliente russo: cosa è successo? «Non vendiamo ai russi», chi è...

Sul momento la troupe era sopresa e divertita, poi vista l'insisitenza della religiosa le è stato chiesto di allontanarsi perché stava intralciando il lavoro, a quel punto lasi è allontanta, ...L'abbiamo presa in modo ironico, infatti, come si vede nel, le modelle ridono. Dopo un po' però abbiamo chiesto alladi andare via perché stava intralciando il nostro lavoro in maniera ...Uno shooting fotografico che prevede un bacio tra due attrici interrotto da un’anziana suora che le divide urlando: “Che fate”. E’ la scena immortalata in un video pubblicato ieri sui social network ...Chi sono le due ragazze che appaiono nel video della suora che interrompe il loro bacio a Napoli Nel nostro articolo tutti i dettagli!