VIDEO Ibrahimovic continua la riabilitazione in piscina Sono i giorni del rinnovo col Milan

Pubblicità

moliseweb : Il #video messaggio di @zatlanibra ibrahimovic ai tifosi di Castel del Giudice: “Italia è #Milian” - Angelredblack1 : RT @MilanPress_it: IZ WORKING ? Zlatan #Ibrahimovic prosegue il proprio lavoro di recupero dall’operazione al ginocchio sinistro in Sardeg… - infoitsport : Milan, Ibrahimovic prosegue nella riabilitazione al ginocchio | VIDEO - zazoomblog : Ibrahimovic l’attaccante prosegue la riabilitazione in piscina VIDEO - #Ibrahimovic #l’attaccante #prosegue - aikfotboll_jp : RT @AntoVitiello: #Giroud: 'Appena #Ibrahimovic firma il rinnovo gli pago la cena. È molto importante per noi' #Milan @MilanNewsit https://… -

Milan News

...8 milioni) e(54,6), sotto di lui praticamente il vuoto: Di Maria (18), Cuadrado (11,7) ... Basti pensare che i suoisu Instagram vengono visti da una media 1,5 milioni di persone, ...... in grado di ascoltare e farsi ascoltare anche da campioni come Zlatan, uno a cui se ... 'Pioli is on fire' cantava a gran voce coach Messina in un, con tanto di maglia rossonera ... Ibrahimovic continua nel suo percorso riabilitativo: il video social Spalletti riaccende la speranza dei tifosi del Napoli: le sue parole immortalate in un video che sta facendo il giro del web fanno sognare i supporter.Ecco il video di Zlatan su 'Instagram' Zlatan Ibrahimovic, che rinnoverà nei prossimi giorni il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2023, lavora per recuperare dopo l'operazione subita lo sco ...