VIDEO - Bakayoko perquisito dalla polizia con pistola puntata: attimi di tensione a Milano (Di lunedì 18 luglio 2022) Disavventura spiacevole per il centrocampista del Milan, Tiémoué Bakayoko. Il calciatore rossonero è stato fermato dalla polizia in centro a Milano, dov'è stato costretto a scendere dall'auto...

SiamoPartenopei : Disavventura Bakayoko: fermato e perquisito dalla polizia con pistola puntata | VIDEO - napa3074 : RT @DrGianlucaFumo: Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia - antoniorogu : RT @DrGianlucaFumo: Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia - Urszula34981791 : RT @DrGianlucaFumo: Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia - 12lollo78 : RT @DrGianlucaFumo: Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia -