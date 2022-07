VIDEO / Bakayoko perquisito dalla polizia con la pistola puntata: poi si accorgono... (Di lunedì 18 luglio 2022) Brutta disavventura per Tiémoué Bakayoko. Sui social spunta un VIDEO del 3 luglio scorso, che mostra il centrocampista del Milan mentre viene fermato e perquisito dalla polizia. Ma si è trattato di uno scambio di persona. In seguito… Leggi su golssip (Di lunedì 18 luglio 2022) Brutta disavventura per Tiémoué. Sui social spunta undel 3 luglio scorso, che mostra il centrocampista del Milan mentre viene fermato e. Ma si è trattato di uno scambio di persona. In seguito…

Pubblicità

captblicero : La profilazione razziale in Italia è uno dei tanti bracci armati del razzismo istituzionale, che non risparmia nemm… - sebmes : Qui è quando il poliziotto che sta perquisendo come un criminale un uomo di colore (e la sua collega tiene sotto ti… - messy_head_ : RT @dailydrama2022: 18 Luglio 2022 Il calciatore Bakayoko - centrocampista del Milan - viene fermato dalla Polizia a Milano, che lo perqui… - LeoTricorn : RT @DrGianlucaFumo: Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia - dailydrama2022 : 18 Luglio 2022 Il calciatore Bakayoko - centrocampista del Milan - viene fermato dalla Polizia a Milano, che lo pe… -