Victoria De Angelis e sua sorella senza ritegno | la foto in Senza veli sfida apertamente la censura

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 18 luglio 2022)Dedei Maneskin è una delle musiciste più apprezzate degli ultimi anni. Dopo l'enorme successo ottenuto a Sanremo e (soprattutto) all'Eurovision, è diventata famosa in tutto il mondo. Ciò non le impedisce di pubblicarecheno clamorosamente la. Vediamo l'ultima, di poche ore fa. I Maneskin sono un gruppo rock italianissimo che, grazie all'ultimo album in inglese, è riuscito a farsi apprezzare nel resto del mondo. Come sanno bene i loro fan, fino a dieci anni fa il quartetto si esibiva per le strade di Roma in cambio di qualche spicciolo. Poi, gradualmente, è arrivato il successo. L'occasione della vita è Sanremo 2021, dove con "Zitti e buoni", i quattro ragazzi romani si aggiudicano la vittoria finale. Come noto, chi vince Sanremo accede all'Eurovision. Nella ...