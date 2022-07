Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 18 LUGLIOORE 18.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULLA A1-NAPOLI INCENDIO SPENTO STRADA RIAPERTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA ANAGNI E COLLEFERRO PERMANGONO COMUNQUE RALLENTAMENTI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA A 24 E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA SU VIA SALARIA CODE IN ENTRABE LE DIREZIONI PER UN ALBERO CADUTO SULLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI COLLE SAN PIETRO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO DA QUESTA SERA RIPARTONO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO SULLA FERROVIALIDO NELLA TRATTA ACILIA COLOMBO IL SERVIZIO SARA’ SOSTITUITO DA ...