Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2022 ore 08 | 15

(Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 18 LUGLIOORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE, SULL’A1FIRENZE NEL TRATTO TRA ORVIETO E FABBRO IN DIREZIONE FIRENZE. COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UN VEICOLO. VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DI CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASILINA E L’APPIA CODE PER TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA TORRENOVA VERSO IL CENTRO FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA COMPLANARE DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI IN DIREZIONEANCHE SULLA VIA PONTINA, TRA CASTELNO E CASTEL DI ...