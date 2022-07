Pubblicità

Lasagna Cagliari, il Verona lo vorrebbe tenere: la volontà del giocatore - Hellas Verona e Lasagna, c'è la volontà di continuare insieme! Nonostante l'attaccante non ha dis… - Hellas Verona: volontà di proseguire con Lasagna - Bari, chiesto Lasagna al Verona. La Mantia, nuova beffa Spal - Bari, chiesto Lasagna al Verona. Per La Mantia, nuova beffa Spal

Il Bari vuole fare sul serio per il ritorno in Serie B: i pugliesi avrebbero bussato alla porta delperIl Bari vuole fare sul serio per il ritorno in Serie B. I pugliesi stanno lavorando sul mercato per costruire una rosa in grado di giocarsela in cadetteria. Secondo quanto riportato ...... Hongla (da 7' st Barak), Ilic, Lazovic (da 1' st Doig);(da 15' st Djuric), Piccoli (da 23' st Praszelik) A disposizione: Boseggia, Bragantini Allenatore: Gabriele Cioffi VIRTUS(3 - ... Lasagna e Verona, si continua insieme nonostante le offerte Nonostante le richieste di mercato la volontà di Lasagna e dell'Hellas Verona è quella di continuare insieme La storia tra Lasegna e il Verona è destinata a continuare. L'attaccante ex Udinese, arriva ...Verona, Lasagna resterà gialloblù: no alla Cremonese. L’attaccante non cambierà squadra Secondo Sky Sport Kevin Lasagna dovrebbe restare al Verona. Nonostante il sondaggio della Cremonese sia l’attacc ...