"Vento di terre lontane": uno dei migliori western di sempre (Di lunedì 18 luglio 2022) Vento DI terre lontane RaiMovie ore 21,10 con Glenn Ford, Ernest Borgnine, Rod Steiger. Regia di Delmer Daves. Produzione USA 1956. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Uno dei migliori western degli anni 50 girato da quel Delmer Daves che assieme a Glenn Ford ci diede a quell'epoca altri classici come "Quel treno per Yuma" e "Cowboy". Ford è un cowboy vagabondo che trova lavoro in un ranch dove il proprietario lo prende a benvolere e la giovane e vogliosa moglie del proprietario anche troppo. Il cowboy però è tanto per bene e rifiuta, sia pure con difficoltà, le avances della donna. Ma un altro vaccaro mette una pulce nell'orecchio del padrone. Che ci crede e spara sul presunto rivale. Il cowboy per difendersi lo uccide. PERCHE' VEDERLO perchè è un "Otello" girato in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022)DIRaiMovie ore 21,10 con Glenn Ford, Ernest Borgnine, Rod Steiger. Regia di Delmer Daves. Produzione USA 1956. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Uno deidegli anni 50 girato da quel Delmer Daves che assieme a Glenn Ford ci diede a quell'epoca altri classici come "Quel treno per Yuma" e "Cowboy". Ford è un cowboy vagabondo che trova lavoro in un ranch dove il proprietario lo prende a benvolere e la giovane e vogliosa moglie del proprietario anche troppo. Il cowboy però è tanto per bene e rifiuta, sia pure con difficoltà, le avances della donna. Ma un altro vaccaro mette una pulce nell'orecchio del padrone. Che ci crede e spara sul presunto rivale. Il cowboy per difendersi lo uccide. PERCHE' VEDERLO perchè è un "Otello" girato in ...

