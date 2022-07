Vedete quest’uomo? E’ il nuotatore trans proposto come “Atleta donna dell’anno 2022” (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug — Il nuotatore trans Lia Thomas, già al centro di innumerevoli polemiche per aver partecipato a competizioni femminili (e per averle vinte grazie al vantaggio che gli deriva dal possedere una struttura fisica maschile) e lo spiacevole vizietto di voler dividere gli spogliatoi con le colleghe femmine, è stato proposto come Atleta (donna) dell’anno 2022 dall’Università della Pennsylvania. Thomas, maschio biologico, concorrerà quindi per il premio Woman of the Year 2022 della Ncaa, (National collegiate athletic association), l’organizzazione che gestisce le attività sportive degli atleti che partecipano ai programmi sportivi di 1268 college e università negli Stati Uniti e in Canada. Il nuotatore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug — IlLia Thomas, già al centro di innumerevoli polemiche per aver partecipato a competizioni femminili (e per averle vinte grazie al vantaggio che gli deriva dal possedere una struttura fisica maschile) e lo spiacevole vizietto di voler dividere gli spogliatoi con le colleghe femmine, è statodall’Università della Pennsylvania. Thomas, maschio biologico, concorrerà quindi per il premio Woman of the Yeardella Ncaa, (National collegiate athletic association), l’organizzazione che gestisce le attività sportive degli atleti che partecipano ai programmi sportivi di 1268 college e università negli Stati Uniti e in Canada. Il...

