Vecchioni | «I napoletani sono gran lavoratori | hanno costruito mezzo Nord Quelli buoni | non quegli altri»

(Di lunedì 18 luglio 2022) La Repubblica intervista Roberto. Sabato 23 luglio il cantautore porterà le sue canzoni tra le rovine di Paestum e Velia, nel Parco archeologico del Cilento, per la rassegna “Musica e Parole 2022”. Nato a Milano, ha radici napoletane. Ne parla. «Le mie radicisudiste, mio padre era di Napoli come mia mamma, ioper caso nato a Milano, perché erano venuti a lavorare qui. I miei nonni eranoe calabresi. Napoli la conosco bene, meglio di Milano: l’ho vista crescere, distruggersi, rinascere, ricostruirsi. Nessuno fuori da Napoli sa cosa sia lo spirito napoletano, si immaginano gli stereotipi, il napoletano che aspetta la manna, il milanese che non ha sentimenti: non è vero, e i, ...

