Valerio Lundini apre la nuova edizione di Moonland Festival - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

PatriziaOrlan11 : RT @cdsnews: Valerio Lundini e i Vazzanikki aprono la quarta edizione di Moonland Sarzana - cdsnews : Valerio Lundini e i Vazzanikki aprono la quarta edizione di Moonland Sarzana - Marche_Notizie : Spilla 2022: Valerio Lundini & i Vazzanikki ad Ancona - davverocomunica : Al via la 4° ed. di MOONLAND a Sarzana (SP) con Valerio Lundini, Fabri Fibra, Irama, Giovanni Truppi e molti altri… - heelsteffe : @sc8775 @_BadZebra_ Valerio Lundini, ha un programma sulla Rai -

LA NAZIONE

Il primo ospite dalla rassegna èaccompagnato dal suo gruppo "I Vazzanikki" in programma in piazza Matteotti alle 21. Lo spettacolo era inizialmente annunciato alla Fortezza Firmafede ...Gran finale conaccompagnato dalla band I Vazzanikki che ha chiuso il festival, al Teatro Sociale Busca di Alba, dopo i concerti avvenuti nella grande arena di Piazza Medford di Alba, ... Valerio Lundini apre la nuova edizione di Moonland Festival Sarzana (La Spezia) 18 luglio 2022 - L’ironia unita all’abilità musicale saranno una sorpresa per il pubblico. Inizia martedì la serie di concerti inseriti nel ricco programma di iniziative dell’estat ...In partenza la 4a edizione del Festival MOONLAND: Fabri Fibra, Irama, e molti altri a SARZANA (SP) dal 19 al 24 Luglio ...