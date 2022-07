Valeria Marini risponde (in maniera epica) a una hater che non la vuole a Tale e Quale (Di lunedì 18 luglio 2022) Valeria Marini farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show e questo non è piaciuto ad una utente di Twitter che avrebbe preferito qualcun altro. “Valeria Marini non sanno più dove piazzarla!” – ha sbottato – “Sta in ogni programma! Ma fate largo agli altri!!! I soliti raccomandati che infilano ovunque!”. Queen Valery ha notato questo tweet e le ha risposto in maniera epica: “Volevi farlo tu?chiederò a Carlo “. Le emoji dei baci, dei cuori e delle stelle mi hanno ovviamente ucciso. Volevi farlo tu?chiederò a Carlo — Valeria Marini (@ValeriaMariniVM) July 16, 2022 Valeria Marini nel corso della sua carriera ha preso parte a ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 luglio 2022)farà parte del cast della nuova edizione diShow e questo non è piaciuto ad una utente di Twitter che avrebbe preferito qualcun altro. “non sanno più dove piazzarla!” – ha sbottato – “Sta in ogni programma! Ma fate largo agli altri!!! I soliti raccomandati che infilano ovunque!”. Queen Valery ha notato questo tweet e le ha risposto in: “Volevi farlo tu?chiederò a Carlo “. Le emoji dei baci, dei cuori e delle stelle mi hanno ovviamente ucciso. Volevi farlo tu?chiederò a Carlo —(@VM) July 16, 2022nel corso della sua carriera ha preso parte a ...

