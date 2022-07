Valeria Marini, il fidanzato non riesce a trattenersi: rivelazione shock (Di lunedì 18 luglio 2022) Pare che tra Valeria Marini e il fidanzato, il giovane Eddy, le cose non potrebbero andare meglio. Soprattutto in camera da letto. Ecco la rivelazione shock di Valeria Marini che ha sconvolto i fan. Valeria Marini ha recentemente sbalordito i suoi fan con un’affermazione davvero sconvolgente a cui molti non riescono nemmeno a credere. Si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 18 luglio 2022) Pare che trae il, il giovane Eddy, le cose non potrebbero andare meglio. Soprattutto in camera da letto. Ecco ladiche ha sconvolto i fan.ha recentemente sbalordito i suoi fan con un’affermazione davvero sconvolgente a cui molti non riescono nemmeno a credere. Si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

trash_italiano : #TaleEQualeShow 2022 - IL CAST Valeria Marini Alessandra Mussolini Elena Ballerini Rosalinda Cannavò Valentina Per… - GiusCandela : Alessandra Mussolini e Gilles Rocca sono nel cast di Nudi per la vita e di #taleequaleshow. Stesso discorso per Pao… - ParliamoDiNews : Valeria Marini voleva farsi suora: la confessione | Gossip Blog #valeria #marini #voleva #farsi #suora #confessione… - zazoomblog : Valeria Marini s’infuria “I soliti raccomandati” richiesta choc per Carlo Conti - #Valeria #Marini #s’infuria… - mattehwmars : COME VOLEVA FARSI SUORA Fate fare ora a Valeria Marini lo spin-off di Un ciclone in convento, vi prego -