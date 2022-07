Valeria Marini, dichiarazioni bollenti sul fidanzato 20 anni più giovane | “Facciamo l’amore…” (Di lunedì 18 luglio 2022) Le confessioni hot della showgirl hanno fatto il giro del web, e quella volta che pensò di farsi suora… Confessioni decisamente piccanti quelle di Valeria Marini, che al Corriere della Sera rivela alcuni dettagli della sua vita privata e amorosa. Ma confessioni che rivelano anche un lato inaspettato della biondissima showgirl, che ha affrontato, fra i vari temi, quello della religiosità. Proprio a riguardo ha addirittura confessato di aver pensato di farsi suora. Un pensiero che poi, come sappiamo, non si è tramutato in realtà. Anzi. E’ riguardo la sua vita sessuale che la Marini non ha, per così dire, lesinato dettagli piccanti sulla sua nuova liaison. Giovanissima, liaison, aggiungiamo noi. Valeria Marini e i piccanti dettagli sulla nuova fiamma (35 anni più ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 luglio 2022) Le confessioni hot della showgirl hanno fatto il giro del web, e quella volta che pensò di farsi suora… Confessioni decisamente piccanti quelle di, che al Corriere della Sera rivela alcuni dettagli della sua vita privata e amorosa. Ma confessioni che rivelano anche un lato inaspettato della biondissima showgirl, che ha affrontato, fra i vari temi, quello della religiosità. Proprio a riguardo ha addirittura confessato di aver pensato di farsi suora. Un pensiero che poi, come sappiamo, non si è tramutato in realtà. Anzi. E’ riguardo la sua vita sessuale che lanon ha, per così dire, lesinato dettagli piccanti sulla sua nuova liaison. Giovanissima, liaison, aggiungiamo noi.e i piccanti dettagli sulla nuova fiamma (35più ...

