Valentina Ferragni | bikini glitterato e corpo fantastico | la posa incanta

Con un costume sgambato e scollatosi mette ine manda il web totalmente in tilt, le sue forme stupende in bella mostra fanno impazzire i fan…

MaxMax83856982 : @debnmcyrus Io invece trovo sia un mix delle Ferragni a partire da nonna Maria: colori diversi i suoi ma stessi lin… - davided81 : Invidiando leggermente Valentina Ferragni che spalma la crema su quel ben di Dio di fidanzato - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Valentina Ferragni si scatena al Festival Latino di Assago: sideboob imperdibile #lucavezil #festivallatinodiassago #… - piave79 : Ma hanno un seno da minorate… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Valentina Ferragni si scatena al Festival Latino di Assago: sideboob imperdibile #lucavezil #festivallatinodiassago #… -

Già da giugno qualcuno si era affacciato ( Heidi Klum ,, sorella della ben più nota Chiara, la modella Beatrice Valli , Elettra Lamborghini ) ma è stato a luglio che si è toccato ...Sfilata di influencer e tiktoker al Milano Latin Festival, che torna a riempire gli spazi del Forum di Assago con musica dal vivo dopo due anni di fermo a causa della pandemia. Fra le celebrità dei ... Cosa ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi durante il concerto LoveMi Con un costume sgambato e scollato Valentina Ferragni si mette in posa e manda il web in tilt, le sue forme stupende in bella mostra fanno impazzire i fan.Valentina Ferragni ormai si è fatta grande e non è più solamente la sorella di Chiara, ma a tutti gli effetti un vero e proprio incanto.