Vaccino | quarta dose | l’infettivologo Bassetti nettamente contrario alla somministrazione generalizzata

(Di lunedì 18 luglio 2022) Le affermazioni chiare e nette del famoso esperto, che condanna la campagna in atto in Italia e nel mondo L'articolo proviene da Firenze Post.

... torniamo a parlare delle quarte dosi dianti covid, dopo l'approvazione dell'Ema e quindi ...significa che per il mese che verrà saranno circa 19mila i lombardi che riceveranno ladose ...Se dunque il Ministero alla Salute ha lanciato da qualche giorno la campagna per la somministrazione delladose raccomandata agli over 60 si faccia lo stesso nei penitenziari dove ci sono ...I ragazzi con vaccino, infatti, restano infetti almeno una settimana ... soprattutto per accogliere gli aventi diritto alla quarta dose, vale a dire gli over 60. Le informazioni necessarie sono sul ...GENOVA – “In due anni la scienza ha fatto enormi progressi”, fra il virus del 2020 e quello di oggi c’è “una differenza tutta clinica. Prima di tutto strutturale. Chiamiamola genetica e biochimica. Il ...