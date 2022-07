Usa, sparatoria in centro commerciale Indiana: 3 morti (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nelle ultime ore in un centro commerciale di Greenwood, nell’Indiana. Lo ha reso noto il ??capo del dipartimento di polizia di Greenwood, Jim Ison, spiegando che l’aggressore di 22 anni è stato ucciso dagli agenti. Il fucile a canna lunga utilizzato nella sparatoria era un’arma posseduta legalmente. Secondo la ‘Gun Violence Archive’ negli Stati Uniti ci sono state 350 sparatorie di massa quest’anno. La Cnn spiega che si parla di sparatoria di massa quando vengono colpite quattro o più persone, escluso l’aggressore. Le vittime dell’ultima sparatoria sono un maschio e quattro femmine, tra cui una ragazza di 12 anni, ha spiegato la polizia. La dodicenne è stata portata dai ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ di tree due feriti il bilancio di unaavvenuta nelle ultime ore in undi Greenwood, nell’. Lo ha reso noto il ??capo del dipartimento di polizia di Greenwood, Jim Ison, spiegando che l’aggressore di 22 anni è stato ucciso dagli agenti. Il fucile a canna lunga utilizzato nellaera un’arma posseduta legalmente. Secondo la ‘Gun Violence Archive’ negli Stati Uniti ci sono state 350 sparatorie di massa quest’anno. La Cnn spiega che si parla didi massa quando vengono colpite quattro o più persone, escluso l’aggressore. Le vittime dell’ultimasono un maschio e quattro femmine, tra cui una ragazza di 12 anni, ha spiegato la polizia. La dodicenne è stata portata dai ...

