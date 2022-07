Usa, dati economici incompatibili con la recessione (Di lunedì 18 luglio 2022) "La crescita dell'occupazione e altri indicatori economici sono incompatibili con la recessione". Lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca Jared Bernstein in un briefing con la stampa. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) "La crescita dell'occupazione e altri indicatorisonocon la". Lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca Jared Bernstein in un briefing con la stampa. . ...

Agenzia ANSA Borsa Usa: avvio di settimana negativo, male Apple La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta della settimana in ribasso nonostante un avvio incoraggiante. Il Dow Jones ha perso lo 0,69%, l'S&P 500 lo 0,84% ed il Nasdaq Composite lo 0,81%. Wall St ...