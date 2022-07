“Urla e lacrime”. Le sorelle Selassié, imbarazzo al concerto di Ultimo: “Le hanno viste” (Di lunedì 18 luglio 2022) Oggi non si parla d’altro: il concerto di Ultimo al Circo Massimo. Un evento incredibile, con una platea di 70mila persone tutte per lui. E tra i tanti, anche le sorelle Selassié al concerto di Ultimo. Le tre però hanno avuto dei problemi ad entrare nell’arena. Cosa è successo? Le ex concorrenti del GF Vip 6 hanno potuto accedere al concerto attraverso degli accrediti, gratuiti in genere per vip di questo calibro. Tuttavia per le ‘principesse’ ci sarebbe stato qualche intoppo proprio poco prima dell’inizio del concerto. A riferirlo a tutti è il sempre informatissimo Amedeo Venza, che su Instagram ha spiegato che al botteghino Lulù e Clarissa hanno discusso perché pareva che non fossero “in lista per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Oggi non si parla d’altro: ildial Circo Massimo. Un evento incredibile, con una platea di 70mila persone tutte per lui. E tra i tanti, anche lealdi. Le tre peròavuto dei problemi ad entrare nell’arena. Cosa è successo? Le ex concorrenti del GF Vip 6potuto accedere alattraverso degli accrediti, gratuiti in genere per vip di questo calibro. Tuttavia per le ‘principesse’ ci sarebbe stato qualche intoppo proprio poco prima dell’inizio del. A riferirlo a tutti è il sempre informatissimo Amedeo Venza, che su Instagram ha spiegato che al botteghino Lulù e Clarissadiscusso perché pareva che non fossero “in lista per ...

