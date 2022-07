Uomo trovato morto in garage: sul corpo segni di tortura (Di lunedì 18 luglio 2022) Un Uomo di circa 40 anni, di Gorizia, è stato trovato privo di vita nel garage della propria abitazione in città. Sul corpo gli agenti della Questura di Gorizia hanno trovato notevoli segni di percosse e ferite dovute a un corpo... Leggi su europa.today (Di lunedì 18 luglio 2022) Undi circa 40 anni, di Gorizia, è statoprivo di vita neldella propria abitazione in città. Sulgli agenti della Questura di Gorizia hannonotevolidi percosse e ferite dovute a un...

Pubblicità

Ansa_Fvg : Uomo trovato morto in garage, pestato e ferito. A Pordenone, indagini condotte dalla Polizia #ANSA - Ansa_Fvg : Uomo trovato morto in garage, pestato e ferito. A Gorizia, indagini condotte dalla Polizia #ANSA - RaiNews : Il ritrovamento in tarda serata - franconemarisa : Uomo trovato morto in garage, pestato e ferito - Ultima Ora - ANSA - Piergiulio58 : Sul corpo gli agenti della Questura di Gorizia hanno trovato notevoli segni di percosse e ferite dovute a un corpo… -