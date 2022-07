United | Ten Hag | “CR7 potrebbe restare anche oltre il 2023”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Erik Ten Hag contro le voci di mercato su Cristiano Ronaldo. “Ha un’opzione per un’altra stagione per cuiilse nel calcio non si può guardare troppo avanti. Io ho un contratto di tre anni ma so che dobbiamo vincere sin dall’inizio. Nella sua carriera ha dimostrato di tutto. Ho fatto le mie richieste ed un top player come Ronaldo può dare il suo contributo. Alla fine sono i calciatori che dettano il tuo modo di giocare, soprattutto quelli che segnano tanto sono estremamente importanti per una squadra. Sarà a disposizione per la prima di campionato il 7 agosto. Si sta allenando e sarà pronto”. SportFace.

