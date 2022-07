Pubblicità

La Francia ha evacuato più di 14mila persone minacciate da incendi nel sud-ovest de Paesi, mentre i roghi sono diffusi anche in Spagna, Croazia e Grecia. Le autorità della Gironda, popolare regione ... Un'estate di fuoco avvolge l'Europa In Francia 14mila evacuati per i roghi La Francia ha evacuato più di 14mila persone minacciate da incendi nel sud-ovest de Paesi, mentre i roghi sono diffusi anche in Spagna, Croazia e Grecia. Le autorità della Gironda, popolare regione tu ...Parla il geologo e divulgatore scientifico: "Non sono eventi eccezionali, questo è il mondo del futuro con il cambiamento climatico" ...