Una vita anticipazioni: David e Valeria si ribelleranno ad Aurelio? (Di lunedì 18 luglio 2022) Valeria pensa di potersi fidare di Aurelio ma non sa che sta commettendo un grave errore e nella prossima puntata di Una vita, vedremo quelle che saranno le conseguenze…Pronti per scoprire le ultime news da Acacias 38? Come sempre arrivano le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 luglio 2022. Domani come sempre alle 14,10 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1434 di Acacias 38. E vedremo che Moncho ha portato una bella ventata di aria fresca nel quartiere, sono tutti felici di poter giocare con un bambino, non se ne vedono da tanto tempo nella piazza…E poi il figlio di Lolita è davvero molto simpatico, Ramon riuscirà a lasciarsi andare e a dedicarsi al suo nipotino senza soffrire troppo? Alodia e Ignacio lasciano Acacias per trasferirsi nella nuova casa. La ragazza per il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 luglio 2022)pensa di potersi fidare dima non sa che sta commettendo un grave errore e nella prossima puntata di Una, vedremo quelle che saranno le conseguenze…Pronti per scoprire le ultime news da Acacias 38? Come sempre arrivano leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 luglio 2022. Domani come sempre alle 14,10 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1434 di Acacias 38. E vedremo che Moncho ha portato una bella ventata di aria fresca nel quartiere, sono tutti felici di poter giocare con un bambino, non se ne vedono da tanto tempo nella piazza…E poi il figlio di Lolita è davvero molto simpatico, Ramon riuscirà a lasciarsi andare e a dedicarsi al suo nipotino senza soffrire troppo? Alodia e Ignacio lasciano Acacias per trasferirsi nella nuova casa. La ragazza per il ...

