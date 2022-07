Una Vita anticipazioni 18 e 19 luglio 2022, sventata la violenza su Valeria (Di lunedì 18 luglio 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda il 18 e 19 luglio 2022 Valeria si troverà in una brutta situazione con Aurelio, il Quesada infatti è deciso ad abusare di lei. Ma il perfido uomo, non ha tenuto conto di David, che interviene prima che riesca nel suo intento. La giovane è salva. Intanto Guillermo e Azucena fanno pace e si riavvicinano. Poco dopo però è Claudia a metterci lo zampino e la giovane Rubio fraintende ancora una volta. Se vi siete persi questo episodi potrete trovarli on demand su Mediaset Infinty. GF Vip, Manuel e Lulù si incrociano per la prima volta dopo la rottura Vicini fisicamente, ma mai così lontani, ovviamente per volontà di lui: Bortuzzo e la Selassié al concerto di Ultimo Trame di Una ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 luglio 2022) Nelle puntate di Unain onda il 18 e 19si troverà in una brutta situazione con Aurelio, il Quesada infatti è deciso ad abusare di lei. Ma il perfido uomo, non ha tenuto conto di David, che interviene prima che riesca nel suo intento. La giovane è salva. Intanto Guillermo e Azucena fanno pace e si riavvicinano. Poco dopo però è Claudia a metterci lo zampino e la giovane Rubio fraintende ancora una volta. Se vi siete persi questo episodi potrete trovarli on demand su Mediaset Infinty. GF Vip, Manuel e Lulù si incrociano per la prima volta dopo la rottura Vicini fisicamente, ma mai così lontani, ovviamente per volontà di lui: Bortuzzo e la Selassié al concerto di Ultimo Trame di Una ...

