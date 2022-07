Una scissione nel M5s per salvare il governo Draghi? L’ipotesi del Bis senza Conte e gli scenari che portano al voto (Di lunedì 18 luglio 2022) Un governo Draghi Bis senza il Movimento 5 Stelle. Ma con un buon numero di fuoriusciti (tra i 15 e i 40) per assicurare continuità politica. È questa L’ipotesi per evitare il voto, che resta comunque la soluzione più probabile della crisi di governo. Mentre tutti gli occhi sono puntati sull’Assemblea degli eletti del M5s che riprenderà oggi pomeriggio. Anche se trovare una quadra che tenga assieme il partito di Conte è sempre più complicato. Mentre Salvini e Berlusconi puntano insieme al voto. E il Financial Times si schiera con SuperMario: un endorsement internazionale in attesa di quella telefonata che potrebbe allungare la vita al governo. Ma c’è anche una trattativa segreta sui ministri e sul rimpasto possibile. Mentre Mario ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) UnBisil Movimento 5 Stelle. Ma con un buon numero di fuoriusciti (tra i 15 e i 40) per assicurare continuità politica. È questaper evitare il, che resta comunque la soluzione più probabile della crisi di. Mentre tutti gli occhi sono puntati sull’Assemblea degli eletti del M5s che riprenderà oggi pomeriggio. Anche se trovare una quadra che tenga assieme il partito diè sempre più complicato. Mentre Salvini e Berlusconi puntano insieme al. E il Financial Times si schiera con SuperMario: un endorsement internazionale in attesa di quella telefonata che potrebbe allungare la vita al. Ma c’è anche una trattativa segreta sui ministri e sul rimpasto possibile. Mentre Mario ...

pietroraffa : Nel Movimento 5 stelle avviene una scissione. I 5 stelle non votano la fiducia sul dl aiuti. Ma la colpa della… - eziomauro : M5S verso una nuova scissione? Una trentina di parlamentari pro-Draghi pronti a votare la fiducia al governo - la R… - ricpuglisi : A me desterebbe parecchia ilarità -mista con sollievo- una ulteriore scissione dentro il @Mov5Stelle. Direi lunedì… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Dal Movimento al “partito di Conte”. Così Di Maio lavora a una scissione bis tra i 5S [di Matteo Pucciarelli] - RobertoSignore7 : RT @ricpuglisi: A me desterebbe parecchia ilarità -mista con sollievo- una ulteriore scissione dentro il @Mov5Stelle. Direi lunedì (domani… -