Un posto al sole | Marina pensa al futuro?

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Marina pensa al suo futuro, mentre Lara medita alla sua vendetta nei confronti di Roberto. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Eugenio grazie alle informazioni del suo amico in carcere è riuscito a scoprire molte cose sul clan Valsano e ora non attende altro che agire per arrestarlo. Intanto, Franco è ancora alla ricerca dei documenti falsi per Samuel, l'uomo non sa davvero come fare. Il Boschi ha deciso di aiutarlo ma nella sua ricerca si troverà costretto a uno scontro pericoloso. Intanto Lara, è decisa a vendicarsi contro Marina e Roberto, dopo che ha ...

