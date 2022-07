Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 18 Luglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Ritorna questa sera alle 20:45 su Rai3 “Un posto al Sole”, la soap opera partenopea più seguita d’Italia. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata del 18 Luglio. L’aggressione subita in prigione dal padre di Lara darà da pensare al magistrato Eugenio, deciso ora più che mai a sconfiggere i d’Argento. Motivo per cui, il Nicotera non si farà scrupolo a utilizzare le informazioni che gli sono state fornite da Tregara, in modo da dare inizio a una maxioperazione per sconfiggere il temibile clan. Come si era visto nelle precedenti puntate, Chiara aveva convinto Nunzio ad abbandonare Napoli per sfuggire insieme all’estero. Il suo piano viene presto scoperto dal padre, a cui Nunzio chiede aiuto per procurarsi dei documenti falsi. Stando a quanto riportano le anticipazioni di “Un ... Leggi su zon (Di lunedì 18 luglio 2022) Ritorna questa sera alle 20:45 su Rai3 “Unal”, la soap opera partenopea più seguita d’Italia. Ecco tutte lesulladel 18. L’aggressione subita in prigione dal padre di Lara darà da pensare al magistrato Eugenio, deciso ora più che mai a sconfiggere i d’Argento. Motivo per cui, il Nicotera non si farà scrupolo a utilizzare le informazioni che gli sono state fornite da Tregara, in modo da dare inizio a una maxioperazione per sconfiggere il temibile clan. Come si era visto nelle precedenti puntate, Chiara aveva convinto Nunzio ad abbandonare Napoli per sfuggire insieme all’estero. Il suo piano viene presto scoperto dal padre, a cui Nunzio chiede aiuto per procurarsi dei documenti falsi. Stando a quanto riportano ledi “Un ...

UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #25esima #serie di #unpostoalsole con la puntata in onda al mattino su @RaiPremium online… - MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 18 AL 22 LUGLIO - ManuP1799 : Non esiste posto migliore per leggerlo. #poesia #Napoli #naples #Mare #matildeserao #leggende #sole #Estate2022… - zazoomblog : Anticipazioni Un posto al Sole dal 18-22 luglio 2022 - #Anticipazioni #posto #18-22 #luglio - SMSNEWSOFFICIAL : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 18 AL 22 LUGLIO -

Un posto al Sole 25-29 luglio 2022 anticipazioni TVSerial.it Rimini, il caso dell’ex colonia Enel: “Qui ormai è solo degrado” La mattina di domenica, in viale Regina Elena, si apre con una densa colonna di fumo, che dalle mura della ex colonia Enel si dirama in alto nel cielo. In ... Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella e Raffaele… Sull'orlo del divorzio Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella smaschera Raffaele Anticipazioni TV. Cadono le maschere e una delle coppie più amate di Un Posto al Sole è vicina al divorzio. Anticipazioni Un Posto al Sole: ... La mattina di domenica, in viale Regina Elena, si apre con una densa colonna di fumo, che dalle mura della ex colonia Enel si dirama in alto nel cielo. In ...Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella smaschera Raffaele Anticipazioni TV. Cadono le maschere e una delle coppie più amate di Un Posto al Sole è vicina al divorzio. Anticipazioni Un Posto al Sole: ...