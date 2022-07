Un nuovo indizio confonde i fan | ecco chi potrebbe entrare al GF Vip 7

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 18 luglio 2022) Non si fa altro che parlare della settima edizione del Grande Fratello Vip. I social network sono in fermento per via degli indizi rilasciati da Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram. Mentre i nomi di alcuni concorrenti sono già stati individuati, ce ne sono ancora altri da svelare. L’ultimo indovinello è piuttosto ambiguo perché è legato a una foto con un campo di fiordalisi.interessarti: Dubbi sul quartodi Alfonso Signorini:essere una donna GF Vip 7, una famosa cantante nel cast? L’in una foto di Alfonso Signorini L’ultimocomparso tra le storie Instagram di Alfonso Signorini sta facendo molto discutere. È difficile, infatti, svelare il mistero che si nasconde dietro l’immagine del campo di fiori con la scritta: “Girovagava nei campi di ...