Un ingegnere-YouTuber ha riprodotto il lanciarazzi SPNKR di HALO perfettamente funzionante! VIDEO

(Di lunedì 18 luglio 2022) Che Bungie Studios e 343 Industries avessero creato qualcosa di talmente magico e remunerativo da esulare dal “semplice” mondo del semplice gaming, lo si era capito da un bel po’. Ma che qualcuno potesse replicare una delle armi di, nella vita reale, per di piùfunzionante, questo no. E invece sì.– Computermagazine.itSu Jairus of All, un portale ufficiale di YouTube dove si cela unin carne e ossa che ha progettato armi pergiochi da un po’ di tempo ormai, arriva il suo progetto più recente, probabilmente il più impressionante: ha costruito una replica funzionante deldi, il famigerato, a tema delgioco, per di più. Tutto ...

Pubblicità

Tech Princess

Pei non è solo, ma condivide questa nuova avventura con altri tre soci: Tony Fadellche ha guidato il team che ha sviluppato l'iPod, loCasey Neistat e Steve Huffman , CEO di ...... dai podcaster agli influencer agli, tutti con l'obiettivo di ideare contenuti originali ... Tra i creatori di Mambo c'è Matteo ,aerospaziale che fa divulgazione scientifica su ... Uno YouTuber ha costruito un lanciarazzi funzionante di Halo Ok, magari non proprio tutti, ma vi assicuriamo che uno YouTuber si, al punto che ha costruito un modello funzionante del lanciarazzi in questione. L’utente, che nella vita reale è un ingegnere (ma il ...Un ingegnere ha costruito un lanciarazzi SPNKR di Halo realmente funzionante. Lo YouTuber Jairus of All è l'artefice di questa meraviglia ingegneristica e in un video di nove minuti spiega come è rius ...