“Un gioco erotico finito male”. Lutto nello sport, il corpo senza vita dell’uomo ritrovato in un hotel di Firenze (Di lunedì 18 luglio 2022) Lutto nel mondo dello sport: è morto Ricky Bibey, un rugbista di grande successo: aveva solo 40 anni. L’uomo è stato ritrovato senza vita nelle prime ore di sabato, in una camera di un hotel del centro di Firenze. L’ipotesi della polizia è che l’uomo sia morto a seguito di un gioco erotico finito male. L’ex sportivo infatti non presentava apparenti segni esterni. L’ex rugbista non era solo, era a Firenze con la compagna. La donna, 44 anni, ha chiesto aiuto ad altri ospiti perché perdeva molto sangue quando per il compagno non c’era più niente da fare. Tante le ferite riscontrate sul corpo della donna, trasportata poi in ospedale ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)nel mondo dello: è morto Ricky Bibey, un rugbista di grande successo: aveva solo 40 anni. L’uomo è statonelle prime ore di sabato, in una camera di undel centro di. L’ipotesi della polizia è che l’uomo sia morto a seguito di un. L’exivo infatti non presentava apparenti segni esterni. L’ex rugbista non era solo, era acon la compagna. La donna, 44 anni, ha chiesto aiuto ad altri ospiti perché perdeva molto sangue quando per il compagno non c’era più niente da fare. Tante le ferite riscontrate suldella donna, traata poi in ospedale ...

