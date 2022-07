Umberto Galimberti a Macomer e Iglesias per il Festival Culturale LiberEvento (Di lunedì 18 luglio 2022) Macomer – Umberto Galimberti sarà l’ospite della terza settimana del Festival Culturale LiberEvento per un lungo viaggio nel mondo delle emozioni, “per esplorare una terra ancora in gran parte sconosciuta e ritrovare il nostro spazio intimo, che da tempo non ci appartiene più”. Filosofo, accademico e psicoanalista italiano, nonché giornalista de La Repubblica, Galimberti presenterà il suo ultimo libro “Il libro delle emozioni” (edito da Feltrinelli), rispettivamente a Macomer ed Iglesias. Martedì 19 luglio la serata avrà luogo presso la Piazza Biblioteca di Macomer e sarà moderata dal giornalista e storico d’arte Marco Loi. Mercoledì 20 invece, il filosofo dialogherà davanti al suo pubblico, intervistato dal ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 luglio 2022)sarà l’ospite della terza settimana delper un lungo viaggio nel mondo delle emozioni, “per esplorare una terra ancora in gran parte sconosciuta e ritrovare il nostro spazio intimo, che da tempo non ci appartiene più”. Filosofo, accademico e psicoanalista italiano, nonché giornalista de La Repubblica,presenterà il suo ultimo libro “Il libro delle emozioni” (edito da Feltrinelli), rispettivamente aed. Martedì 19 luglio la serata avrà luogo presso la Piazza Biblioteca die sarà moderata dal giornalista e storico d’arte Marco Loi. Mercoledì 20 invece, il filosofo dialogherà davanti al suo pubblico, intervistato dal ...

