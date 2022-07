Ultimo si commuove al Circo Massimo di Roma: “Ero una pippa secondo le maestre, così ho iniziato con la musica”. Tra i 70mila fan anche Mara Venier (Di lunedì 18 luglio 2022) Non poteva che commuoversi Ultimo nella “sua” Roma. Il cantautore 26enne, accolto da 70mila fan al Circo Massimo, ha coronato il suo sogno. Concetto che viene espresso anche durante il concerto: “Le maestre dicevano a mia madre di trovarmi un hobby. – ha raccontato- anche perché ero una pippa. Cosi mi portarono a fare musica. anche stavolta abbiamo vinto non avrei mai pensato che la cameretta dove cominciai a scrivere le mie canzoni sarebbe diventata così grande. Mi state regalando un sogno”. Una curiosità: rispetto alla scaletta per gli stadi, in più c’è il brano “Poesia per Roma”, già eseguito da Ultimo durante il concerto allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Non poteva chersinella “sua”. Il cantautore 26enne, accolto dafan al, ha coronato il suo sogno. Concetto che viene espressodurante il concerto: “Ledicevano a mia madre di trovarmi un hobby. – ha raccontato-perché ero una. Cosi mi portarono a farestavolta abbiamo vinto non avrei mai pensato che la cameretta dove cominciai a scrivere le mie canzoni sarebbe diventatagrande. Mi state regalando un sogno”. Una curiosità: rispetto alla scaletta per gli stadi, in più c’è il brano “Poesia per”, già eseguito dadurante il concerto allo ...

