Ultime Notizie – Ucraina, Ue cerca intesa su sostegno militare a Kiev (Di lunedì 18 luglio 2022) Nel Consiglio Affari Esteri di oggi “vedremo come continuare a sostenere l’Ucraina”. I ministri “discuteranno l’aumento del sostegno militare” a Kiev. “E sono sicuro che troveranno un accordo politico su questo”. Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a margine della riunione a Bruxelles. Oggi “ascolteremo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ci illustrerà la situazione sul terreno”. Il Consiglio, continua, discuterà anche delle “proposte” messe sul tavolo per “migliorare l’attuazione delle sanzioni già esistenti”, che includono “il divieto di importare oro” dalla Russia. Occorre “essere sicuri che le sanzioni sono efficaci, perché c’è un grande dibattito sulle sanzioni, sul fatto che starebbero colpendo noi più della Russia. Alcuni leader hanno detto che sono state un errore: io non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Nel Consiglio Affari Esteri di oggi “vedremo come continuare a sostenere l’”. I ministri “discuteranno l’aumento del” a. “E sono sicuro che troveranno un accordo politico su questo”. Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a margine della riunione a Bruxelles. Oggi “ascolteremo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ci illustrerà la situazione sul terreno”. Il Consiglio, continua, discuterà anche delle “proposte” messe sul tavolo per “migliorare l’attuazione delle sanzioni già esistenti”, che includono “il divieto di importare oro” dalla Russia. Occorre “essere sicuri che le sanzioni sono efficaci, perché c’è un grande dibattito sulle sanzioni, sul fatto che starebbero colpendo noi più della Russia. Alcuni leader hanno detto che sono state un errore: io non ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - VesuvioLive : Piazza Garibaldi tra feci in strada e atti osceni: un uomo si masturba in pieno giorno - BachBad : Già,richiesta troppo alta,ma perché chiudere ad 80 col Bayern per De Ligt e poi piangere perché non si hanno i sold… - junews24com : Calciomercato Juve, una trattativa destinata a non andare in porto. I dettagli - -