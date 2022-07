Ultime Notizie – Russell Crowe al Colosseo con famiglia: “Ecco il mio vecchio ufficio” (Di lunedì 18 luglio 2022) L’attore, famoso per il film il Gladiatore, in vacanza a Roma condivide con i fan i suoi luoghi preferiti Il gladiatore Russell Crowe è tornato al Colosseo. In visita con la famiglia a Roma, l’attore ha postato una foto su Twitter con una frase ironica: “Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio vecchio ufficio”. Il famoso attore australiano, nel kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott, è noto proprio, soprattutto, per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio. Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@RussellCrowe) July 18, 2022 Barba folta e occhiali da solo, Crowe ha continuato a condividere con i suoi follower la sua vacanza nella ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) L’attore, famoso per il film il Gladiatore, in vacanza a Roma condivide con i fan i suoi luoghi preferiti Il gladiatoreè tornato al. In visita con laa Roma, l’attore ha postato una foto su Twitter con una frase ironica: “Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio”. Il famoso attore australiano, nel kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott, è noto proprio, soprattutto, per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio. Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo —(@) July 18, 2022 Barba folta e occhiali da solo,ha continuato a condividere con i suoi follower la sua vacanza nella ...

