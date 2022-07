Ultime Notizie – Luca Serianni investito a Ostia, il linguista è in condizioni gravissime (Di lunedì 18 luglio 2022) Lotta tra la vita e la morte il linguista Luca Serianni, investito stamattina a Ostia. Il professore emerito dell’università La Sapienza è ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma ed è in coma. “Le sue condizioni sono gravissime”, fanno sapere dalla struttura. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Lotta tra la vita e la morte ilstamattina a. Il professore emerito dell’università La Sapienza è ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma ed è in coma. “Le suesono”, fanno sapere dalla struttura. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

