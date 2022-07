Ultime Notizie – Guerra Ucraina, Peskov: “Finirà quando obiettivi raggiunti” (Di lunedì 18 luglio 2022) Non c’è una data precisa per la fine dell'”operazione militare speciale” della Russia in Ucraina. A ribadirlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando che l’operazione si concluderà quando “tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti”. “L’aspetto essenziale non è il tempo ma l’efficacia”, ha dichiarato Peskov in un’intervista rilasciata ai media iraniani. La priorità è distruggere i missili a lungo raggio in dotazione dell’esercito ucraino e annullare la loro capacità di artiglieria, ha aggiunto dal canto suo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu durante un incontro con le truppe schierate in Ucraina e in particolare con il gruppo ‘Vostok’. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa Tass, sottolineando che la priorità segnalata da Shoigu riguarda ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Non c’è una data precisa per la fine dell'”operazione militare speciale” della Russia in. A ribadirlo il portavoce del Cremlino, Dmitry, sottolineando che l’operazione si concluderà“tutti i suoisaranno”. “L’aspetto essenziale non è il tempo ma l’efficacia”, ha dichiaratoin un’intervista rilasciata ai media iraniani. La priorità è distruggere i missili a lungo raggio in dotazione dell’esercito ucraino e annullare la loro capacità di artiglieria, ha aggiunto dal canto suo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu durante un incontro con le truppe schierate ine in particolare con il gruppo ‘Vostok’. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa Tass, sottolineando che la priorità segnalata da Shoigu riguarda ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - VesuvioLive : Piazza Garibaldi tra feci in strada e atti osceni: un uomo si masturba in pieno giorno - BachBad : Già,richiesta troppo alta,ma perché chiudere ad 80 col Bayern per De Ligt e poi piangere perché non si hanno i sold… - junews24com : Calciomercato Juve, una trattativa destinata a non andare in porto. I dettagli - -