Ultime Notizie – Crisi governo, Salvini-Berlusconi pronti al voto. Tensioni in assemblea M5S (Di lunedì 18 luglio 2022) Le “nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte – contraddistinte da ultimatum e minacce – confermano la rottura di quel ‘patto di fiducia’ per Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Sul tavolo dell’incontro del Cavaliere e del leader della Lega a villa Certosa la Crisi di governo. I due, dopo aver liquidato il M5S “per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità”, ribadita la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra, affermano di essere pronti al voto. Intanto il Pd punta tutto sull’ala governista del Movimento, dove il clima è teso. Una crepa infatti, proprio quella tra ‘contiani’ e ‘governisti’, rischia di allargarsi sempre di più e di produrre una nuova frattura interna al M5S dopo la scissione di Luigi Di Maio. Così un nuovo rinvio a oggi, l’ennesimo, per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Le “nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte – contraddistinte da ultimatum e minacce – confermano la rottura di quel ‘patto di fiducia’ per Silvioe Matteo. Sul tavolo dell’incontro del Cavaliere e del leader della Lega a villa Certosa ladi. I due, dopo aver liquidato il M5S “per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità”, ribadita la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra, affermano di essereal. Intanto il Pd punta tutto sull’ala governista del Movimento, dove il clima è teso. Una crepa infatti, proprio quella tra ‘contiani’ e ‘governisti’, rischia di allargarsi sempre di più e di produrre una nuova frattura interna al M5S dopo la scissione di Luigi Di Maio. Così un nuovo rinvio a oggi, l’ennesimo, per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 67.817 casi e 79 morti. Due terapie intensive in meno, crescono tuttavia i ricover… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - infoitinterno : Ultime notizie/ Ultim'ora oggi crisi di governo, Berlusconi e Salvini “Pronti a voto” - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Lavrov: comunità politica europea è iniziativa antirussa: Per il ministro degli esteri russ… -