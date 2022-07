Ultime Notizie – Crisi governo, Renzi: “Spero Pd abbia capito errore alleanza con populisti” (Di lunedì 18 luglio 2022) “Chissà che finalmente anche il Pd non abbia capito che l’alleanza coi populisti è un errore. E, comunque, chi vuole andare alle elezioni coi grillini andrà alle elezioni contro di noi”. Così Matteo Renzi nella enews sulla Crisi di governo. “Quando Mario Draghi si è dimesso sembrava tutto finito. E invece noi non molliamo! In tutta Italia chi non si rassegna al disastro grillino ha deciso di far sentire la propria voce. La maggioranza silenziosa ha detto basta al masochismo dei Cinque Stelle”, ha scritto ancora Renzi. “È nata così la nostra petizione: siamo quasi a quota 100mila firme. Ci date una mano per condividerla? – ha continuato – Serve un tam tam dal basso per tenerci Draghi premier e rimandare i grillini nel dimenticatoio. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) “Chissà che finalmente anche il Pd nonche l’coiè un. E, comunque, chi vuole andare alle elezioni coi grillini andrà alle elezioni contro di noi”. Così Matteonella enews sulladi. “Quando Mario Draghi si è dimesso sembrava tutto finito. E invece noi non molliamo! In tutta Italia chi non si rassegna al disastro grillino ha deciso di far sentire la propria voce. La maggioranza silenziosa ha detto basta al masochismo dei Cinque Stelle”, ha scritto ancora. “È nata così la nostra petizione: siamo quasi a quota 100mila firme. Ci date una mano per condividerla? – ha continuato – Serve un tam tam dal basso per tenerci Draghi premier e rimandare i grillini nel dimenticatoio. ...

